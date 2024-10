Tutto pronto per la quarta edizione della giornata di Educazione allo Sport. La manifestazione organizzata dal Movimento Sportivi Milazzesi, presieduto da Gianluca Venuti, si svolgerà sabato 5 e domenica 6 ottobre. Tutto è già pronto per ospitare in oltre 12mila metri quadrati più di cinquanta discipline differenti e settantacinque società sportive

IL PROGRAMMA DELLE DUE GIORNATE. Questa edizione prevede due giornate.

La prima giornata in programma è prevista il 5 ottobre quando si svolgerà al Teatro Trifiletti (dalle 17 alle 20) un talk show dedicato a diverse tematiche sportive.

Tra gli ospiti Fabio Pagliara presidente della Fondazione Sport City, Ruggero Alcanterini Presidente del Comitato Nazionale Italiano Fair Play, l’atleta paralimpico Andrea Devicenzi, Paolo Tiralongo ex ciclista vincitore di tappe del giro d’Italia. Ma anche Gianni e Marzia

Durante il pomeriggio verranno consegnati anche simbolici riconoscimenti al merito sportivo e ricordate personalità dello sport prematuramente scomparse. Presenti inoltre numerosi delegati per diverse federazioni sportive.

All’evento, supportato dall’Assessorato allo Sport del Comune di Milazzo, parteciperanno hanno gli psicologi Marco Italiano e Valentina Sabino e l’avvoacato Rita Ileasi che si occupa di minori.

Tante le associazioni di Volontariato presenti: Admo, Aido, Associazione Hermes Milazzo Onlus, Aipd, Matumaini Speranza Onlus, Lions Clubs, Soroptimis. E tra gli argomenti trattati anche l’articolo 230 sulla sicurezza stradale

Particolare attenzione verrà data all’argomento della disabilità.

La seconda giornata in programma è prevista il 6 ottobre:

8.30 passeggiata amatoriale in bici con partenza dalla Marina Garibaldi guidata da Devicenzi e Tiralongo in compagnia Gianni e Marzia

Alle 9 in contemporanea prenderanno il via il “Running Day” – Memorial Vincenzo Fiasconaro – che impegnerà 100 atleti (l’iscrizione potrà essere fatta fino a domenica al Decathlon Milazzo), la camminata organizzata l’Asd Ama Camminare e la tappa di Campionato Italiano di Mma.

Le altre attività si svolgeranno come da palinsesto sui due palchi allestiti in Marina Garibaldi

Alla manifestazione, che nell’ultima edizione ha portato in città diciannovemila visitatori provenienti da tutto il comprensorio, parteciperanno anche numerosi studenti visto che ogni scuola ha diffuso una circolare per invitare i ragazzi a partecipare



CENTRO CITTADINO CHIUSO. In occasione della IV Edizione della Giornata di “Educazione allo Sport” patrocinata dall’Amministrazione Comunale ed organizzata dal Movimento Sportivi Milazzesi in programma domenica 6 ottobre, il centro cittadino sarà chiuso al traffico.

Il comandante della Polizia locale, Giacomo Villari con propria ordinanza ha disposto la modifica della segnaletica stradale per assicurare il corretto svolgimento dell’evento che interesserà l’area compresa tra via Francesco Crispi n. 1 (incrocio con via Cassisi) – Piazza della Repubblica – Via Marina Garibaldi (sino all’incrocio con via Cristoforo Colombo) e si protrarrà per l’intera giornata.

Dalle ore 6 alle 20 di domenica il divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti vie: Francesco Crispi (da incrocio con via Cassisi); Piazza della Repubblica; Lungomare Garibaldi (tratto compreso tra la via F. Crispi e la via C. Colombo); Piano Baele (da Piazza della Repubblica sino all’incrocio con via C. Borgia); Piazza C. Duilio – Via Pescheria; M. Nardi (tratto compreso tra via Marina Garibaldi e via C. Borgia); N. Ryolo (tratto compreso tra via G. Medici e via C. Borgia).

Le stesse strade ovviamente saranno per l’intera giornata isola pedonale.

Istituito altresì il senso unico di marcia della via N. Ryolo in direzione Est-Ovest verso la via C. Borgia.

