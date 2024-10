Resterà chiusa tutto il giorno anche la Simone Gatto, azienda che produce essenze e succhi di agrumi, dove Fabio da anni lavorava come elettricista . «Siamo onorati di averlo conosciuto – dice con tanta commozione la famiglia Raymo-Gatto – di aver avuto l’opportunità di avere tra di noi una persona così speciale, onesta, di incredibili virtù e indefesso lavoratore, che nonostante la giovane età ogni giorno dimostrava straordinarie capacità umane, sociali e organizzative, desiderio di crescita e miglioramento costituendo un esempio per coloro che hanno avuto la fortuna di stargli accanto. Salvo lascia un segno indelebile nei nostri cuori»

Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri di Milazzo. La procura di Barcellona Pozzo di Gotto guidata dal Procuratore Giuseppe Verzera ha aperto un’indagine per fare maggiore chiarezza sulla dinamica dell’incidente. Ieri è già stata eseguita l’autopsia.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

wpDiscuz

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.