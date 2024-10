I consiglieri comunali di minoranza Damiano Maisano, Lorenzo Italiano, Giuseppe Crisafulli e Alessio Andaloro hanno presentato un’interrogazione con risposta scritta per chiedere chiarimenti sulle contravvenzioni stradali e sul servizio in house relativo alla sosta a pagamento, con particolare attenzione agli introiti e agli investimenti di tali somme.

Nel dettaglio i consiglieri si soffermano anche sulla mancata installazione dei parcometri chiedendo “se è intenzione dell’amministrazione comunale installare le colonnine al fine di agevolare il pagamento per tutti gli utenti ed eventualmente in che tempi, se è intenzione dell’amministrazione abolire il pagamento dei parcheggi blu nelle giornate domenicali e festivi oltre l’orario previsto fino alle 2 attualmente in vigore in diverse zone del centro cittadino; quante somme sono state destinate per il rifacimento e il miglioramento della segnaletica stradale orizzontale e verticale provenienti dai proventi delle contravvenzioni; quali somme sono state incassate dall’Ente dall’inizio del servizio di sosta a pagamento in House ad oggi; quali tipologie di investimenti sono stati previsti con le risorse incassate provenienti dal servizio di sosta blu a pagamento gestito dal Comune in House; quante contravvenzioni sono state elevate per il mancato pagamento degli stalli blu dall’inizio del servizio gestito in House dall’Ente ad oggi.

E ancora di più: il totale delle somme delle contravvenzioni incassate dal Comune dall’inizio del servizio gestito in House ad oggi e quelle incassate per infrazioni al codice della strada dal 01/01/2024 ad oggi, nonché con quelle relative alla rimozione forzata degli autoveicoli in occasione dell’Isola Pedonale e altri eventi in cui è stato disposto il divieto di transito con ordinanza”.

