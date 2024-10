Dieci persone soccorse, quattro unità navali soccorse, oltre 226 controlli effettuati a mare e a terra; 115 sanzioni amministrative per un importo totale di € 24.754,00. E poi quattro notizie di reato e sei soggetti noti deferiti alla Autorità Giudiziaria. 3.500 metri quadrati, le spiagge abusivamente occupate, restituite alla libera fruizione. Sono questi i numeri che raccontano l’importante sforzo operativo messo in campo dalla Guardia Costiera di Milazzo durante l’estate.

Si è, infatti, conclusa l’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2024“, la tradizionale campagna di prevenzione e sicurezza condotta dalle Capitanerie di Porto – Guardia costiera ormai da oltre 30 anni nella stagione estiva, sia in mare che a terra, lungo le coste del Paese. Salvaguardia della vita umana in mare, vigilanza sul regolare svolgimento delle attività ricreative/commerciali e tutela dell’ecosistema marino sono state le parole d’ordine che hanno caratterizzato la fase operativa degli uomini e dei mezzi coordinati dal Comandante della Capitaneria di Porto di Milazzo.

Grande attenzione è stata posta agli apprestamenti di salvataggio previsti dalla ordinanza di sicurezza balneare. L’incremento dei controlli in mare non ha ovviamente condizionato l’attività di vigilanza quotidianamente posta in essere nei porti ove, nel periodo estivo, sono notevolmente cresciuti i volumi di traffico, soprattutto di unità passeggeri nei collegamenti con le Isole Eolie.

L’attività ha visto quotidianamente impegnati e pronti a intervenire – in caso di emergenze in mare – gli uomini e le donne della Capitaneria di porto lungo il litorale di giurisdizione del circondario marittimo compreso tra il torrente Gallo nel Comune di Villafranca Tirrena e torrente S. Angelo nel Comune di Piraino e comprende l’Area Marina Protetta di “Capo Milazzo” e la Riserva Orientata dei “Laghetti di Marinello”.



Nel quadro delle attività di “Mare e laghi sicuri” occorre evidenziare, la ormai costante e proficua, sinergica collaborazione tra la Capitaneria di porto ed il Consorzio dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo.

In particolare l’implementazione del nuovo sistema di video sorveglianza delle aree di riserva, visibili anche nella Sala. Operativa della Capitaneria, ha permesso una più proficua vigilanza ed il contrasto delle attività svolte in violazione al vigente “Disciplinare provvisorio”. In tale contesto temporale, sono state elevate 25 sanzioni amministrative per un importo totale di € 8.600,00 e deferiti alla Autorità Giudiziaria 4 soggetti. Fondamentale anche l’attività informativa e preventiva condotta dalle donne e dagli uomini della Guardia Costiera, finalizzata a sensibilizzare l’utenza sui principi di prudenza, consapevolezza e responsabilità, che svolge un ruolo cruciale nella promozione della sicurezza marittima.

Una “mission”, quest’ultima, che rimane al centro degli obiettivi dal Corpo delle Capitanerie di Porto.

