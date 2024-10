ROMETTA. Torna l’Ottobrata Romettese. La manifestazione, giunta alla sua ottava edizione, è organizzata dall’Associazione Rymtà Haya, con il patrocinio gratuito del Comune di Rometta e della Città Metropolitana di Messina. Quattro domeniche (6 – 13 – 20 e 27 ottobre) all’insegna della musica, dei sapori e del divertimento, per offrire ai visitatori la possibilità di staccare dalla routine quotidiana e vivere un’esperienza di puro relax. Un’occasione unica, peraltro, per visitare l’incantevole borgo di Rometta ed assaporare i piatti della locale tradizione culinaria. Si parte domenica 6 ottobre alle 11, con l’apertura degli stand espositivi dell’artigianato locale e di quelli enogastronomici.

Un’organizzazione precisa, scandita tutte le domeniche da ritmi incalzanti ed arricchita di volta in volta da tante novità. «L’Ottobrata Romettese vuole essere prima di tutto una manifestazione a misura di famiglie – dichiara Alberto Magazzù, presidente dell’associazione Rymtà Haya – che consenta a tutti, dai nonni ai nipoti, di trascorrere una piacevole domenica insieme»

Non casuale, ad esempio, la scelta dei generi musicali. Si spazia dal Dj live Set con Sinapsart e Ciccio Mix, presenti tutte le domeniche mattina, all’immancabile appuntamento con Luciano Fraita, che animerà i pomeriggi con il suo show. Saranno ben quattro, invece, i gruppi di musica Folk che si alterneranno, uno ogni domenica, intrattenendo i presenti con i loro spettacoli. Per i più piccini, inoltre, baby dance e giochi vari, ma anche la possibilità di andare in giro con il Trenino di Francesca, che percorrerà no stop l’anello che cinge il centro storico. In serata, infine, gli spettacoli di piazza, che varieranno di domenica in domenica.

Si parte con il cabaret di Mariuccia Cannata, in arte “Pipitonella, che regalerà momenti di ilarità alla piazza. Il 13 ottobre, invece, sarà la volta degli Studio 3, nota band di musica pop; La terza domenica, quella stessa piazza che ha accolto i precedenti ospiti sarà illuminata dalle luci dello spettacolo di Roberta Pennisi, per chiudere in bellezza, domenica 27 ottobre, con la comicità di Uccio De Santis.

“La noia da noi sarà bandita – prosegue Magazù – Chi verrà, non solo avrà l’occasione di visitare Rometta, ma potrà anche rivivere le tipiche atmosfere di un borgo in festa, sentire il profumo del mosto o delle olive appena colte, assaporare la ricotta, le caldarroste, il pane appena sfornato”. Artisti di strada e giocolieri del fuoco animeranno vicoli e piazze dove gli artigiani locali potranno esporre e vendere le loro creazioni.

Spazio anche all’arte, con la mostra di pittura “Ottobr’Arte 2.0”, visitabile tutte le domeniche del mese, mentre nel pomeriggio la Pro Loco San Leone curerà le visite guidate al borgo.

«Il gran numero di visitatori dello scorso anno ci fa sperare anche quest’anno in un analogo successo. Dieci anni fa, quando nacque l’associazione Rymtà Haya, non avremmo potuto nemmeno immaginare quello che saremmo riusciti, anno dopo anno a creare. Per noi questo è un compleanno speciale, che speriamo di festeggiare con i tanti visitatori che nel mese di ottobre vorranno venirci a trovare a Rometta»

L’appuntamento è tutte le domeniche di ottobre dalle 11 alle 23 a Rometta Superiore.

