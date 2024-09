C’è silenzio oggi tra gli impianti della Simone Gatto, la storica azienda di Giammoro, dove Salvatore Fabio lavorava. Tanto silenzio e tanta tristezza. Per ricordarlo stamattina la famiglia Raymo-Gatto ha pubblicato sui social un messaggio rivolto ai genitori Nino e Carmelina, alla sorella Valentina. Poche parole per ricordare Salvatore, il ventisettenne di Pace del Mela morto sabato mattina nella frazione Serro a San Pier Niceto. Ad ucciderlo è stato un colpo accidentale partito dal fucile da caccia del padre che lo ha colpito in pieno volto, uccidendolo all’istante. Una tragedia immane che ha scosso non solo il comune di San Pier Niceto, dove è successo il fatto, ma anche Pace del Mela dove vive la famiglia e il paese di Condrò, residenza di alcuni dei parenti del ragazzo.

«Con il cuore colmo di dolore, la famiglia Raymo-Gatto e tutti i collaboratori e le collaboratrici dell’azienda Simone Gatto si stringono attorno ai genitori Nino e Carmelina, alla sorella Valentina e ai parenti tutti per la tragica e improvvisa scomparsa di Salvatore Fabio. Salvo, come lo chiamavamo tutti, era un ragazzo dolce, sempre disponibile, devoto e solare. La sua presenza riempiva di luce le nostre giornate lavorative, donando gentilezza e calore a chiunque lo incontrasse. I suoi occhi meravigliosi, intelligenti, profondi e delicati restavano impressi. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nei nostri cuori e in tutta la comunità aziendale.

In questo momento di grande dolore, esprimiamo il nostro più profondo cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia».

Salvatore Fabio da anni lavorava come elettricista alla Simone Gatto, come il papà che è stato uno degli elettricisti storici dell’azienda, adesso in pensione. E’ un legame molto forte quello tra la famiglia proprietaria dell’azienda che produce essenze e succhi di agrumi e quella dei Fabio. Anche la mamma lavora stagionalmente negli impianti di Giammoro.

E Salvo era amato e apprezzato da tutti i colleghi.

A Pace del Mela per il giorno delle esequie verrà proclamato il lutto cittadino. «La nostra comunità – ha detto il sindaco Mario La Malfa – è stata colpita da un’altra immane tragedia che lascia tutti sgomenti. Abbiamo perso Salvatore in una circostanza drammatica, un nostro giovane. L’Amministrazione Comunale, a nome di tutta la comunità di Pace del Mela, si stringe attorno alla famiglia alla quale esprimiamo vicinanza e cordoglio».

Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri di Milazzo. La procura di Barcellona Pozzo di Gotto guidata dal Procuratore Giuseppe Verzera ha aperto un’indagine per fare maggiore chiarezza sulla dinamica dell’incidente. Disposta l’autopsia che sarà eseguita domani pomeriggio.

A Milazzo Salvatore ha frequentato l’istituto Majorana ma aveva anche molti amici che in questi due giorni hanno invaso i social per ricordare il suo sorriso e la sua gentilezza e stare vicino alla famiglia travolta da un evento così tragico.

