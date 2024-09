E’ in programma per domani, martedì 1 ottobre, alle 10, nella Sala Senato del rettorato, la conferenza stampa per la presentazione di UniMe Games, terza edizione dei giochi sportivi interdipartimentali dell’Ateneo, che si svolgeranno dal 4 al 6 ottobre presso la Cittadella sportiva.

Inoltre, in occasione degli UNIMEGAMES 2024, l’Università si aprirà al territorio coinvolgendo la cittadinanza. Oltre alla gara di corsa prevista nel torneo, per la prima volta si svolgerà UNIME RUN, una competizione aperta a tutti, grazie alla collaborazione del Comune, che avrà luogo sabato 5, con partenza alle ore 15, nella zona pedonale del viale S. Martino, tra piazza Cairoli e via S. Cecilia.

Alla conferenza stampa interverranno la rettrice Giovanna Spatari, il sindaco di Messina Federico Basile, il presidente della SSD Unime Francesco De Francesco, Graziella Scandurra, referente di Ateneo per Unime Games e Luca Famà dell’incubatore di idee Crescendo, organizzatore dell’evento.

Saranno presenti, inoltre, Antonino Germanà, prorettore per il diritto allo studio, Carlo Giannetto, referente per le attività di sensibilizzazione alle disabilità, gli assessori del Comune di Messina Liana Cannata e Massimo Finocchiaro e Valeria Asquini, Presidente di Messina Social City.

