«Questo murale – dice Benedeto Merulla , presidente del Club e assessore allo sport di Santa Lucia – vuole celebrare non solo il talento sportivo di Paolo Rossi ma anche i valori di impegno e passione che ha saputo trasmettere alle nuove generazioni»

Proprio oggi sette anni fa “Pablito” ha visitato a Santa Lucia del Mela, un ricordo ancora vivo per la nostra comunità. Per questo motivo la scelta di dare la notizia proprio oggi.

SANTA LUCIA DEL MELA . Il Comune di Santa Lucia del Mela renderà omaggio a Paolo Rossi con la realizzazione di un murale dedicato al campione del mondo. L’unico in Sicilia dopo che quello inaugurato a Vicenza lo scorso 23 settembre.

