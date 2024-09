Il Don Peppino Cutropia ieri ha sfidato il Pro Tonnarella nella prima gara di seconda categoria girone C Sicilia.

«E’ stata una partita corretta in campo e fuori – svela il presidente Michelangelo Picciolo – ma al di là del risultato la cosa bella è aver condiviso insieme e in maniera molto sportiva, il classico terzo tempo una cosa che nel calcio è molto rara ma che noi al Don Peppino Cutropia abbiamo come regola. La partita finisce al novantesimo ma onorare lo sport quello vero fatto di valori non ha eguali. E da presidente questo e’ quello per cui lotto da anni insieme ai miei collaboratori e Padre Dario come guida spirituale» .

Prossima partita sabato 5 ottobre contro il Sant’ Antonino allo stadio “Fondaco Nuovo” di Barcellona Pozzo di Gotto.

