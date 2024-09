Parrocchia Sacro Cuore, alle 19 una messa per ricordare l’ingegnere Andrea Frediani

Oggi, venerdì 27 settembre, l’Associazione Amici di Niccolò ed Anna Paola, ricorderanno insieme l’ingegnere Andrea Frediani, con una messa, alle 19, nella Parrocchia del Sacro Cuore.

Frediani aveva dedicato gran parte della sua vita agli altri, a cominciare dall’associazione Amici di Niccolò, che da oltre vent’anni sostiene la ricerca contro il neuroblastoma in ricordo del piccolo Niccolò, figlio di Andrea e della moglie Anna Paola Fantozzi, docente di Musica. Il bambino, infatti, è morto nel 2003 a Milazzo proprio per questa terribile malattia. L’associazione milazzese per vent’anni ha organizzato a Milazzo una rassegna musicale che premiava i giovani talenti.

