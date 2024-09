«Difficile trovare le parole giuste – commenta sulla sua pagina Facebook Alessandro Greco , dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Terzo di Milazzo – in cui condensare la gioia, l’orgoglio, l’emozione e la consapevolezza di quanto sia giusta e lungimirante questa scelta del nostro direttore Giuseppe Pierro, che prima di salutarci ci ha fatto questo regalo. Ma Leon sa tutto questo, quindi aggiungo solo: in bocca al lupo, amico mio»

Molto legato a Milazzo anche Vadalà, per anni è stato dirigente scolastico dell’istinto “Ettore Majorana” una delle scuole più frequentate di Milazzo.

È il milazzese Leon Zingales il nuovo Provveditore agli Studi di Messina. La nomina ufficiale arriverà a breve. Prende il posto di Stello Vadalà andato in pensione l`1 settembre.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

wpDiscuz

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.