Basket, al via il campionato di serie B. Esordio a Rende per la Svincolati Milazzo

Al via il campionato di Serie B Interregionale per la Svincolati Milazzo, la compagine del presidente Giambò sarà impegnata domenica 29 settembre nella gara di esordio in trasferta a Rende (Cs).

I ragazzi di coach Priulla arrivano a questo appuntamento vogliosi di partire col piede giusto ma consci del valore dell’avversaria e ad analizzare il match é proprio il tecnico trapanese – «Ci attende una sfida molto difficile contro una squadra molto navigata per la categoria, con diversi giocatori di grande esperienza. Dovremo essere pronti a soffrire su un campo molto caldo, che sono certo ci darà molti stimoli. Dovremo prestare molta attenzione ed essere equilibrati per provare a portare a casa i primi punti in classifica».

