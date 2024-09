Per il quinto anno consecutivo, il Rotary Club Valle del Mela ha rinnovato il suo impegno nella campagna mondiale “World CleanUp Day“, confermando la propria sensibilità verso le tematiche

ambientali. Quest’anno, molti soci del club si sono ritrovati in una piazza di Olivarella per dedicarsi alla pulizia del territorio, raccogliendo rifiuti e sensibilizzando la cittadinanza sulla necessità di

prendersi cura dell’ambiente.

Il “World CleanUp Day” è un’iniziativa globale che vede la partecipazione di milioni di volontari in tutto il mondo, impegnati a ripulire strade, parchi, spiagge e spazi pubblici da rifiuti di ogni tipo.

L’obiettivo principale di questa manifestazione è duplice: da un lato, contribuire concretamente alla riduzione dell’inquinamento causato dalla plastica e da altri materiali dannosi per l’ecosistema;

dall’altro, sensibilizzare le persone sull’importanza della tutela dell’ambiente e sull’impatto che i nostri comportamenti quotidiani hanno sul pianeta.



Il Rotary Club Valle del Mela si distingue ormai da anni per il suo costante impegno a favore della sostenibilità e del benessere della comunità locale. L’iniziativa di pulizia ha visto la partecipazione attiva di numerosi soci del club, che si sono messi all’opera con guanti, sacchi e tanta determinazione. «Ogni anno – ha detto il presidente Gianfranco Caruso – vediamo aumentare il numero di volontari e partecipanti al CleanUp Day,” ha affermato il presidente, “ed è un segnale positivo che ci sprona a continuare su questa strada. L’educazione ambientale passa attraverso piccoli gesti, come la raccolta dei rifiuti, che possono fare una grande differenza se condivisi da tutti».



