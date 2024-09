Tagliarsi i capelli per donare un sorriso ai malati oncologici. L’idea è della milazzese Arianna Maisano, 23 anni, giovane insegnante di danza classica. Arianna ha sposato la causa dell’associazione “Un angelo per capello” che dona gratuitamente parrucche inorganiche ai pazienti oncologici con difficoltà economiche.

Ecco la lettera inviata alla redazione di Oggi Milazzo

Buongiorno, mi chiamo Arianna Maisano e sono una ragazza di 23 anni. Qualche giorno fa ho tagliato i miei capelli per donarli a persone che ne hanno bisogno. Era un gesto che avevo nel cuore e desideravo tanto farlo. Mi piacerebbe che questo gesto venisse pubblicizzato e possa aiutare a sensibilizzare quante più persone facendo sì che gesti come questi diventino più frequenti.

Ho sempre portato i capelli lunghi e non li avrei mai tagliati se non per una giusta causa. Mi piace pensare che questi capelli serviranno più a qualcun’altra che a me e mi auguro dal profondo del mio cuore che, con questa donazione tanto attesa e voluta, possa regalare un volto pieno di sorrisi a chi ne ha più bisogno.

Mi piacerebbe che questo gesto possa aiutare a sensibilizzare quante più persone facendo sì che gesti come questi diventino più frequenti.

Vorrei fare un ringraziamento speciale all’associazione in cui ho donato i miei capelli “Un Angelo per Capello”.

Grazie per l’opportunità che ci date di poter contribuire a questo progetto importante. Un gesto semplice che ognuno di noi può fare nel proprio piccolo per rendere felice a chi lotta giorno per giorno per la vita.

Arianna Maisano

