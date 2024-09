Il Rotary Club di Milazzo, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina, ha in programma venerdì 27 settembre alle 18 la conferenza dal titolo “L’impatto dell’Intelligenza Artificiale sul Business e sulla Società”, che si terrà nella sala conferenze dell’Eolian Milazzo Hotel.

Tra i relatori principali l’ingegnere Giuseppe Giorgianni, Innovation Driver, Tech Visionary Leader, Presidente e fondatore di iNNOVA. Con una vasta esperienza internazionale, Giorgianni è un punto di riferimento nell’intelligenza artificiale, Big Data, Blockchain e Cybersecurity. Ideatore del metodo “Innovazione Efficace”, ha contribuito all’innovazione di aziende e processi in vari settori globali. È stato relatore in prestigiosi eventi come il CES di Las Vegas e il World AI Cannes Festival. Giorgianni farà un’analisi delle potenzialità dell’AI per il mondo imprenditoriale e una prospettiva su come affrontare le sfide future.

Ingegnere Francesco Martella, CTO di iNNOVA ed esperto in AI Engineering, esplorerà l’importanza dell’AI nella trasformazione digitale, descrivendo come le aziende possono trarre vantaggio dalle nuove tecnologie.

Interverranno anche il sindaco di Milazzo Pippo Midili, Felice Nania, Presidente del Rotary Club Milazzo – Distretto 2110 Sicilia Malta; l’ingegnere Santi Trovato, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Messina.

