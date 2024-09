Sergio Russo, patron di “Verace Elettrica”, ha raggiunto un altro straordinario traguardo, riconferma per la quinta volta consecutiva i prestigiosi “Tre Spicchi del Gambero Rosso”

Un riconoscimento che celebra non solo la qualità delle sue pizze, ma anche l’innovazione e la ricerca costante che Sergio ha portato nel panorama della pizza siciliana negli ultimi anni. Puntando su ingredienti di altissima qualità, tecniche moderne e un profondo rispetto per la tradizione, Sergio ha saputo fondere il meglio della cultura gastronomica siciliana con una visione contemporanea. La sua attenzione ai dettagli e la passione per l’eccellenza lo hanno reso una figura di riferimento nel settore. Russo non è solo un pizzaiolo, ma un vero artigiano del gusto, capace di reinventare un piatto iconico come la pizza, mantenendone intatta l’anima.

I Tre Spicchi rappresentano un riconoscimento alla sua dedizione e al costante lavoro di ricerca che ha condotto negli ultimi anni. Una carriera che continua a ispirare e a elevare il valore della pizza siciliana nel panorama nazionale.

