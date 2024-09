Dopo tre edizioni consecutive ospitate in Toscana, di cui le ultime due a Firenze, il “Fresco International Workshop on Synaptic Plasticity and Advances in Parkinson’s Disease” sceglie Milazzo. Le tre giornate internazionali quest’anno si sono svolte nella città del Capo, dal 19 al 21 settembre. A gestire l’organizzazione dell’evento è stata l’Adm Congressi di Messina che ha affidato l’importante evento all’Eolian Milazzo Hotel. Così a Milazzo sono sbarcate duecento persone provenienti da tutte le parti del mondo. La struttura ricettiva milazzese ha curato tutta la parte congressuale all’interno della sala meeting, i servizi ristorativi, e la gestione delle camere sia all’Eolian che in altre alberghi della città. I congressisti hanno avuto modo anche di fare un’escursione e di apprezzare il tramonto milazzese dal Castello di Milazzo.

L’edizione 2024, organizzata sotto l’egida di Fresco Parkinson Institute in collaborazione con NYU Langone Health, CUNY School of Medicine, IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” ha avuto anche il supporto della Fondazione Bonino Pulejo e dell’Università degli Studi di Messina.

Il congresso, organizzato con la direzione scientifica dei professori Angelo Quartarone, Maria Felice Ghilardi, Mark Hallett e Monica Norcini, ha avuto presenti esperti internazionali nel campo delle neuroscienze che forniranno una panoramica dei progressi su diversi aspetti della plasticità cerebrale e del suo ruolo nelle malattie neurodegenerative, nella Malattia di Parkinson e nei disturbi del movimento.

La mattina del 19 settembre, il simposio ha preceduto da un ampio approfondimento clinico sull’assistenza interdisciplinare e riabilitativa nella malattia di Parkinson a cura di Alessandro Di Rocco, Angelo Quartarone, Daniele Volpe e Davide Ferrazzoli. Il pomeriggio si è aperto con una sessione dedicata alla malattia di Huntington, una patologia in cui recenti studi hanno mostrato un’alterazione della plasticità cerebrale. Gli interventi di Veronica Ghiglieri, Andrew Feigin e Lori Quinnmetteranno in risalto la presa in carico multidisciplinare di questi pazienti e nuove terapie. Nella seconda sessione, invece, protagonisti sono stati i meccanismi di regolazione energetica nel cervello, il loro ruolo nei processi di plasticità, i loro cambiamenti nelle malattie neurodegenerative e possibili implicazioni per terapie e biomarcatori con il contributo di Pierre Magistretti, Anne-Karine Bouzier-Sore, Gilles Bonvento, Dilan Athauda e Maria Felice Ghilardi. Nel pomeriggio della seconda giornata, Michela Deleidi, Hyder Jinnah, David Sulzer, Jeffrey Ilif e Cristina Alberini riporteranno nuove scoperte sulla funzione del sistema immunitario nella plasticità cerebrale e nell’innesco dei processi infiammatori nel cervello soprattutto riguardo all’invecchiamento, alle malattie neurodegenerative e a possibili terapie.

Il dibattito del giorno dopo si è svolto con Christian Wolf, Lucio Marinelli, Alexander Munchau e Giacomo Koch che metterano l’accento sui problemi motori che accompagnano disturbi cognitivi e psichiatrici e che incidono pesantemente sulla qualità della vita dei pazienti e dei caregivers. La sessione finale con gli interventi di Jack Martin, Vincenzo Di Lazzaro, Antonio Pisani, Alessio Di Fonzo e Ioannis Isaias riguarderà le modalità (genetiche, farmacologiche e di stimolazione cerebrale) per ricablare il sistema nervoso a seguito di lesioni e di disturbi di vario tipo.

L’evento è stato patrocinato da: International Association of Parkinsonism and Related Disorders, International Parkinson and Movement Disorder Society, Parkinson’s Foundation, Società Italiana Parkinson e Disordini del Movimento/LIMPE-DISMOV ETS, Società Italiana di Neurofisiologia Clinica, Società Italiana di Psicofisiologia e Neuroscienze Cognitive, Rete IRCCS delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione (RIN), Società Italiana di Neurologia, Società Italiana di Neuroscienze (SINS), European Academy of Neurology, Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali Territoriali, Assemblea Regionale Siciliana e dalla Regione Siciliana – Assessorato della Salute.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin