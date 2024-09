La giovane manager milazzese Gaia Ruvolo è il nuovo componente del consiglio di amministrazione del Fondo Salus. Diplomatasi all’industriale di Milazzo, è partita alla volta di Roma dove frequenta il corso di Economia Aziendale presso l’università Lumsa. Grazie ai suoi studi e alle sue competenze, entrando a far parte di un importante e riconosciuto Fondo Sanitario si è imposta subito sullo scenario nazionale.

Il presidente Giuseppe Mazzei, stimato professionista calabrese con una lunga e comprovata esperienza alle spalle, avendo fin da subito apprezzato la preparazione e le spiccate capacità manageriali di Gaia Ruvolo, ha deciso di conferirle l’incarico di vicepresidente.

«Sono orgogliosa dell’importante e prestigioso incarico che mi è stato conferito – ha dichiarato la vicepresidente del Fondo Salus – e mi impegnerò per svolgere al meglio il mio lavoro e per migliorare il welfare aziendale. Il Fondo Salus ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei lavoratori e garantire al meglio la salute degli anziani e delle persone fragili. Grazie al presidente per la fiducia»

I dirigenti, il personale e la segreteria del Fondo Salus si congratula con Gaia Ruvolo per la nomina e augura buon lavoro a tutto il consiglio di amministrazione.

