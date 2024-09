Al via la stagione teatrale 2024-2025 del teatro Trifiletti di Milazzo. Ventisette gli spettacoli in programma. Da novembre a maggio. Una programmazione di livello in un teatro che ha beneficiato di significativi interventi di riqualificazione con la sostituzione anche delle poltroncine, oltre che con l’ampliamento del palco e il restauro della facciata.

Otto sono gli spettacoli promossi dal Comune. In scena ci saranno Chiara Francini, Stefano Fresi, Danilo Rea, Enrico Guarneri, Mario Incudine, Sergio Caputo.

Nel cartellone sono coinvolte anche le associazioni “Qui in Teatro” e “Milazzo Classica” che, ormai da anni, organizzano eventi al “Trifiletti” ma il sindaco Pippo Midili, nel corso della conferenza stampa di presentazione, non ha escluso il coinvolgimento di altri privati. «Se ci saranno richieste da parte di altre associazioni – compatibilmente con le date disponibili – saranno prese in considerazione»



GLI SPETTACOLI PROMOSSI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. Il primo spettacolo, previsto per venerdì 13 dicembre, che porterà in scena Enrico Guarneri e Nadia De Luca nell’interpretazione dell’opera pirandelliana “Il Berretto a Sonagli” per la regia di Guglielmo Ferro. Guarneri sarà ancora nella città del Capo il 23 gennaio con “Il Paraninfo” di Luigi Capuana, con Antonio Capodici in cabina di regia.

Il 21 dicembre invece serata con Stefano Fresi che proporrà “Dioggene” scritto e diretto da Giacomo Battiato, mentre lunedì 6 gennaio è previsto il ritorno di Mario Incudine con il suo live “Il senso della misura”, che si candida a ripetere prevedibilmente il sold out fatto registrare l’anno scorso.

In programmazione poi il lavoro “Io e Gianlu” e l’esibizione di Marta Zoboli e Gianluca De Angelis. A seguire Sergio Caputo riserverà spazio ad un “Concerto” con un trio. Altro momento di sicuro spessore sarà quello di domenica 13 aprile con la performance di Danilo Rea (pianoforte), Barbara Bovoli (voce narrante) e Oona Rea (voce), mentre la chiusura della stagione teatrale invernale sarà caratterizzata dalla presenza di Chiara Francini.

MILAZZO CLASSICA. Elvira Foti e Roberto Metro hanno presentato la nuova edizione di “Milazzo Classica”. “Un cartellone di alto livello e musicisti stranieri che danno un impronta internazionale” hanno detto. Il concerto inaugurale si terrà il 24 gennaio con uno spettacolo di tango e si concluderà il 9 maggio con uno di flamenco. Un connubio tra musica e danza. Una chicca sarà lo spettacolo dedicando agli Abba. La mattina si terranno lezioni concerto per gli studenti non solo di Milazzo ma del comprensorio.

QUINTEATRO. IL direttore artistico Giuseppe Pollicina e il presidente Tania Alioto hanno presentato la settima edizione del loro cartellone. Sì comincerà il 17 novembre con “Una come me” con Matilde Brandi, Salvatore Buccafusca e Andrea Zanacchi. Quindi, spettacoli capaci di esercitare notevole richiamo per la caratura degli artisti, la cui conclusione sarà il 16 marzo con “Gigi, ma che jazz fai?! Con Gaspare Di Stefano e regia di Paolo Vanacore.

