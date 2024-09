Aurora è una ragazza milazzese di appena diciotto anni. Occhioni grandi e un sorriso perennemente stampato sul viso. Eh sì, perchè lei, nonostante le difficoltà, la vita ha sempre voluto affrontarla con il sorriso. E il coraggio. Sin da quando a Genova, a poco più di un anno d’età, le è stata diagnosticata la paralisi celebrale infantile. Uno stato di salute che avrebbe buttato giù chiunque. Ma non Aurora. «Non ho rabbia per la mia condizione – confessa – so che non è colpa di nessuno».

Dalle sue parole e da quelle della sua mamma traspare subito tutta la forza e l’amore che lega questa famiglia e che ha aiutato sempre Aurora, anno dopo anno, nei suoi piccoli ma importanti miglioramenti. «Per mia figlia all’inizio il percorso scolastico non è stato facile – spiega la mamma Giovanna – alle medie è stato molto difficile. Alle superiori, invece, la situazione è migliorata tantissimo grazie alla sua insegnante di sostegno la professoressa Maria Laura Cartesio. Per la vita di Aurora è stata una svolta».

Ora la storia di Aurora è un libro. “Sarà sempre l’Aurora anche se“, questo il titolo, è un racconto autobiografico. Pagine in cui, con un velo di autoironia, gli eventi della vita di Aurora vengono descritti con dolcezza ed estrema serenità.

Il libro verrà presentato domenica 29 settembre, alle 18, a Palazzo D’amico. Curatrice è la psicologa e operatrice socio assistenziale Melinda Giorgianni. Parte da lei l’idea della pubblicazione per mantenere una promessa. Melinda da sempre ha rappresentato per Aurora un punto di riferimento. Da quando la assiste. «Ascoltavo sempre le sue storie – confessa – che lei racconta con il suo sorriso e anche più volte tanta la gioia di far sapere cosa fa e come vive. Così un giorno le ho detto: ti prometto che racconteremo la tua vita a tutti. Ecco, adesso sono riuscita a mantenere la mia promessa. Questo libro è rivolto a tutti, non solo persone con disabilità ma anche bambini e adulti».

A sposare senza un attimo di esitazione l’iniziativa è stato Antonio Lombardo che tramite la sua casa editrice ha editato il libro. «Ho accettato subito – dice Antonio – per due motivi. Il primo rendere felice Aurora e il secondo per dare un segnale di forza a tutti i ragazzi come lei». E poi con un attimo di commozione confessa. «Ho editato tanti libri belli, ma mai come questo. Proprio perché è un racconto che riesce a descrivere in maniera leggera ogni sentimento privato. Dalla rabbia, alla paura. Dalla tristezza fino ad arrivare alla gioia. Questo libro per me rappresenta una grande crescita personale».

Emozionante la sorpresa che Antonio Lombardo ha fatto ad Aurora il giorno del suo diciottesimo compleanno, venerdì 20 settembre. E’ piombato all’improvviso a scuola con una gigantografia della copertina del libro e una copia di “Sarà sempre l’Aurora anche se“, fresco di stampa, con la sua dedica per Aurora: “Auguri a chi meglio di tutti conosce la bellezza della vita“

A dare un tocco di magia al libro, invece, ci ha pensato la mano esperta di Andrea Sposari. Le illustrazioni, infatti, sono tutte dell’artista milazzese che facendosi raccontare i punti chiave della storia è riuscito a delineare i volti dei personaggi che caratterizzano la vita di Aurora tramite le sue naturali e spontanee illustrazioni. «Nel corso della mia carriera – precisa Andrea – ho realizzato tantissime illustrazioni, per diversi generi di libri, ma a queste create per Aurora sono particolarmente legato. Questo non è un libro che si concentra solo sulla disabilità ma affronta tanti temi diversi, dall’importanza della comunicazione, all’amore per la piscina, all’azione del riciclo, all’amore per se stessi fino ad arrivare al rapporto con i compagni di classe».

Aurora nel libro parla anche della sua esperienza in piscina. Un amore infinito per le nuotate. Fin da quando è bambina, infatti, frequenta la struttura milazzese Atmosphere. Un posto dove lei ha conosciuto tante persone che sono poi diventati suoi amici. Come il suo ultimo istruttore di nuoto. «La piscina – dice Aurora – mi regala una bellissima sensazione di libertà e uguaglianza»

Alla presentazione, oltre alla curatrice e alla famiglia, prenderà parte Andrea Sposari, l’editore Antonio Lombardo e la dirigente dell’istituto “Leonardo Da Vinci” Stefania Scolaro., scuola dove Aurora frequenta l’ultimo anno della sezione di Grafica e Comunicazione. Sono previsti anche i saluti del sindaco di Milazzo Pippo Midili, dell’assessore alla Cultura Lydia Russo e dell’assessore ai Servizi Sociali Natascia Fazzeri.

