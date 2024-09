Saranno presenti anche moda e bellezza in Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa con il varietà a cura di Francesco Anania, seguito dal concerto degli Algo Ritmo.Il comune di San Filippo del Mela e l’oratorio Giovanni Paolo II, saranno quest’anno supportati nell’organizzazione dai ragazzi di “Bascio Events”, giovanissima associazione che si promette di operare al meglio, dando nuova vitalità e freschezza al territorio.

A chiudere la serata il duo Matranga e Minafò insieme ai comici di Sicilia Cabaret. Nelle vie del centro di Olivarella si alterneranno artisti del calibro di Andrea Sposari, Mara Spoto e Stefania Ruggeri, musicisti come Marcello Ulfo, i Cabbunari di Saponara, la Borgo Antico Band e molti altri ancora da scoprire durante la serata. Saranno presenti le scuole di ballo con diverse esibizioni e alcune associazioni che operano sul territorio. E se anche lo stomaco vuole la sua parte, sarà allestita una zona di street food con numerosi locali che presentano le loro migliori pietanze e una zona degustazione con prodotti locali da assaporare. Anche i più piccoli vivranno la loro notte bianca insieme a “La chiave del ritmo” di Davide Nastasi, gonfiabili e tanto intrattenimento.

Ecco dunque che sul palco principale si avvicenderanno alcune tra le voci più belle che la nostra zona possa vantare come Chiara Rizzo e le Out Offline; successivamente salirà sul palco il gruppo etnico Populalma, formato da straordinari musicisti tutti originari del sud Italia ma che vivono al nord, e che con la loro musica diffondono le proprie origini e la propria identità, con loro la splendida Lavinia Mancusi, fresca di nuovo singolo che dai palchi di LA7 e da quello prestigioso di “Musicultura”, ci incanterà con la sua magnifica voce.

Intrattenimento, musica, arte, cibo e molto altro a Olivarella, per la nuova edizione della “Notte Bianca” in programma sabato 28 settembre con inizio alle 20.30. Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento tra le strade di Olivarella con numerosi artisti locali, associazioni del territorio, artigiani e prodotti di altissima qualità. Le varie zone e i vari eventi che prenderanno luogo durante la serata sono accomunati dal tema: la Sicilia.

