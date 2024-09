In attesa della nuova stagione invernale al teatro Trifiletti in questi giorni all’interno della struttura di via Cumbo Borgia sono stati avviati i lavori per sistemare il palcoscenico e il dietro le quinte. Un intervento che costerà all’amministrazione comunale centomila euro. Un altro blocco di interventi, invece, partirà a breve non appena sarà completato l’appalto (è stata già bandita la gara) e individuata la ditta aggiudicataria.

Per il teatro Trifiletti, infatti, sono previsti una serie di lavori relativi alla facciata e all’efficientamento energetico. Interventi realizzati con fondi nazionali.

Con Decreto del Capo Dipartimento per le attività culturali del 12 agosto 2024 è stato, infatti, finanziato il progetto presentato dal Comune, per un totale di 250mila euro. Gli interventi riguardano il rifacimento della facciata che manterrà il suo aspetto originale secondo quanto previsto dal vincolo storico teatrale e la realizzazione di altre opere che punteranno a far raggiungere all’edificio la classe energetica più alta così da rendere i consumi maggiormente sostenibili.

Saranno installate delle innovative lampade all’interno dei camerini del teatro che non solo offriranno una illuminazione gradevole e adatta a ogni tipo di ambiente, ma hanno anche un’azione disinfettante microbiologica sulle superfici irraggiate. È previsto, inoltre, l’integrazione di un nuovo impianto fotovoltaico di potenza pari a 10,5 kW, che si unirà a quello già presente con una potenza di picco di 12,75 kW. Saranno installati dei sistemi per il controllo e la gestione automatizzata dell’impianto di riscaldamento, ottimizzandone l’efficienza e riducendo gli sprechi energetici. S

i procederà inoltre alla sostituzione degli infissi e al rifacimento del palcoscenico con la modifica della struttura portante con attrezzatura motorizzata.

`«Con questo ulteriore intervento e con l’ottenimento anche della certificazione antincendio, completiamo l’investimento che abbiamo fatto sul Trifiletti, che quest’anno è stato inserito nell’elenco dei monumenti nazionali – ha detto il sindaco Pippo Midili – adeguandolo agli standard europei e trasformandolo in un esempio di eccellenza nella gestione sostenibile degli edifici storici adibiti a teatri».

IL CARTELLONE INVERNALE. Intanto completata la stagione estiva, l’amministrazione comunale è pronta a presentare il cartellone invernale del teatro Trifiletti che già lo scorso anno, dopo gli interventi di riqualificazione con la sostituzione anche delle poltroncine è stata interessata da una programmazione di rilievo che ha coinvolto anche associazioni private.

Una collaborazione che prosegue anche quest’anno. La conferenza stampa di presentazione è prevista per lunedì 22 settembre, alle 11, nella sala giunta. Nel corso di una conferenza stampa saranno illustrate tutte le iniziative che si svolgeranno nei prossimi mesi.

