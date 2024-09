Protestano i genitori degli alunni che frequentano la scuola primaria Domenico Piraino di Milazzo. Da quando è cominciata la scuola contestano le condizioni del muro di cinta del plesso scolastico di via Generale Stefano Trimboli, sia dal lato interno cha da quello esterno.

Il muro dallo scorso anno è in pessime condizioni. Si è sgretolato e sono visibili i ferri arrugginiti. Una situazione, mettono in evidenza i genitori, che potrebbe essere pericolosa per i bambini. Per non parlare che nessuno rimuove i calcinacci e la scuola sembra sempre sporca.

Proteste già arrivate alla dirigente scolastica Alma Le Grottaglie. «Già lo scorso anno – svela – ho segnalato la situazione al Comune di Milazzo. Ma non avendo avuto riscontro, ad inizio anno scolastico ho fatto tagliare dal personale interno della scuola tutti i ferri sporgenti che rappresentavano un pericolo per i bambini. Intervento che è stato fatto solo nella parte interna del muro».

Il muro interno del plesso scolastico

Le foto, inviate dai genitori, mettono in mostra invece i ferri sporgenti nella parte esterna della scuola. Intanto in questo momento l’amministrazione comunale non ha in programma nessun tipo di manutenzione. La programmazione, che riguarda gli interventi di edilizia scolastica, sta andando avanti ma, come precisa il sindaco Pippo Midili, ha bisogno di tempo e organizzazione. I lavori non possono essere improvvisati.

Ad accendere gli animi dei genitori anche la sporcizia dei marciapiedi. «E’ pieno – scrive una mamma in una lettera inviata alla redazione di Oggi Milazzo- di escrementi di cane. E’ una vergogna tenere una strada in queste condizioni sapendo che ci sono centinaia di bambini che passano tutti i giorni»

