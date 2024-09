E’ in programma per sabato 21 settembre l’Open Day del centro, che sarà un vero e proprio giorno di festa. Alle 17, infatti, è previsto uno spettacolo di benvenuto a cura dell’animazione “Lu’s Clan Animation” e un personaggio Disney a sorpresa. Momenti di spettacolo che precedono la presentazione dei corsi: quello di batteria, propedeutica neonatale, corso propedeutica musicale, attività musicoterapeutiche, musica d’insieme per adulti e bambini con strumenti percussione.

Una delle novità è il corso di canto, con la M° Silvia Di Falco, soprano di fama internazionale, direttore artistico dell’Italian Opera Taormina.

Durante la presentazione dei corsi e la visita dei locali si esibiranno anche i piccoli allievi della scuola milazzese.



Il Centro Musico Educativo milazzese non offre solo lezioni di batteria di alto profilo ma una lunga lista di attività che portano nella Città del Capo una ventata di novità. Fiore all’occhiello della struttura inaugurata in via Libertà, a Santo Pietro, infatti, sono proprio attività rivolte a persone con disabilità e neonati da zero a trentasei mesi.

A coordinare e insegnare il corso propedeutico neonatale (da 0 a 36 mesi) e propedeutica musicale (dai 3 ai 7 anni) è Francesca Pollicino, Laureata anche lei in Didattica della Musica e dello strumento.

