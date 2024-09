E’ in programma per domani, giovedì 19 settembre, a palazzo d’Amico la presentazione del libro “Come l’arancio amaro” di Milena Palminteri.

Il libro, che è il caso editoriale dell’estate, in vetta alla classifica dei più venduti, racconta di tre donne straordinarie alla ricerca del senso del proprio essere donne in un mondo che vorrebbe scegliere al posto loro. Partendo da una storia vera, l’autrice palermitana di nascita, ci racconta una storia siciliana ambientata fra gli anni 20 e 60, intrisa di lotte e segreti.

Questo è il suo primo romanzo.

La presentazione è patrocinata dall’assessore ai Beni Culturali guidato da Lydia Russo e organizzata dalla Fidapa e dalla libreria Mondadori Bookstore di Milazzo in collaborazione con Alessia Recupero, presidente della Consulta delle Donne. L’evento rientra tra quelli organizzati nell’ambito di “Fogli d’Autunno” rassegna di incontri voluta dall’assessore della giunta Midili che ha preso il via il 7 settembre con “Limitless” di Karim B.

Dialogherà con l’autrice Angelica Furnari, presidente della Fidapa.

