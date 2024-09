E’ in programma per mercoledì 25 settembre e palazzo d’Amico alle 18 l’iniziativa “La giustizia dei semplici, fra storia e filosofia, due libri due autori”. Durante l’evento, organizzato dall’Associazione Città Invisibili di Milazzo presieduta da Santo Laganà, verranno presentati i libri “Curare il mondo con Simone Weil” di Tommaso Greco e “Un uomo di poche parole” di Carlo Greppi, due fra le più importanti personalità della cultura italiana di oggi. Due scrittori fra i più impegnati degli ultimi tempi.

Dialogheranno con gli autori i soci dell’associazione milazzese Maria Rotuletti e Antonio Nunzio Isgrò presidente Anpi sezione Milazzo

Tommaso Greco è professore ordinario di Filosofia del diritto nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa, dove è anche direttore del Centro Interdipartimentale di Bioetica. Dirige la collana “Bobbiana” dell’editore Giappichelli e la rivista di storia della filosofia del diritto “Diacronìa”.Ha pubblicato Norberto Bobbio. Un itinerario intellettuale tra filosofia e politica(Donzelli 2000), La bilancia e la croce. Diritto e giustizia in Simone Weil (Giappichelli 2006) e Diritto e legame sociale (Giappichelli 2012). Per Laterza è autore di La legge della fiducia. Alle radici del diritto (2021, Premio Nazionale Letterario Pisa 2022 per la saggistica) e Curare il mondo con Simone Weil.

Carlo Greppi è uno storico, scrittore e curatore editoriale italiano. Oltre all’attività di storico e scrittore, è stato membro del Comitato scientifico dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri, ha fondato l’Associazione Deina, collabora con Rai Storia e con Radio 3. Scrive su Doppiozero, sul supplemento Robinson de La Repubblica e su varie altre testate nazionali.

Ha pubblicato numerosi saggi sulla storia del Novecento. Per Laterza cura la serie “Fact Checking”, inaugurata dal suo L’antifascismo non serve più a niente(2020), ed è autore anche di 25 aprile 1945 (2018), Il buon tedesco (2021, Premio Fiuggi Storia 2021 e Premio Giacomo Matteotti 2022) e Un uomo di poche parole. Storia di Lorenzo, che salvò Primo(2023,Premio TIR-The Italian Review, tradotto in spagnolo, olandese e francese e in corso di traduzione in inglese e russo).

Da qualche settimana è uscito il suo ultimo lavoro, Storie che non fanno la storia.

L’evento è patrocinato dal Comune di Milazzo e curato dalla libreria Filoramo.

