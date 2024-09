Cinque gli atleti locali: Domenico Ruvolo , 17 volte campione italiano di Safari Fotosub; Daniele Torre , Miglior esordiente anno 2023; Antonino Torre , attuale membro del Club Azzurro italiano di Safari fotosub; Francesco Laspina , primo qualificato nella categoria esordienti per le selettive 2024 e Giancarlo Torre , quattro volte campione italiano, vincitore assoluto 2023 ed attuale membro del Club Azzurro Italiano della disciplina.

La città di Milazzo non è nuova alla disciplina: nel 1984, ha infatti ospitato il 4° Campionato Italiano e 1° Campionato Mondiale di Cacciafotosub (oggi Safari Fotosub).

Il Safari Fotografico Subacqueo è una disciplina sportiva nata come specializzazione della Fotografia Subacquea ed ha come obiettivo principale la cattura fotografica del maggior numero di pesci di specie diverse, rispettando l’ambiente marino ed i principi della fotografia.

Ad affrontarsi nelle acque di Capo Milazzo saranno i 45 atleti che hanno guadagnato il diritto di accedere alla competizione dopo le gare selettive svolte durante la stagione primaverile in tutta Italia.

