Due diversi incidenti auto moto a Milazzo. In via Scaccia motociclista ferito gravemente

Due incidenti auto moto a Milazzo quasi in contemporanea (poco prima delle 17.30). Uno poco prima della stazione, davanti l’ingresso dell’asse viario, l’altro in via Scaccia dove un’auto si è scontrata con un ciclomotore (dinamica al vaglio della Polizia Locale intervenuta per effettuare i rilievi). Questo sembra essere il più grave. Il conducente del mezzo a due ruote, infatti, è stato sbalzato in avanti e ha perso immediatamente i sensi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118.

Di lieve entità, invece, quello accaduto nei pressi della stazione.

