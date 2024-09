Pare essere stata una distrazione da parte della conducente la causa dell’incidente di stanotte nella frazione di Grazia a Milazzo. Alle 3, infatti, un Audi A3, guidata da una quarantenne ha sbandato improvvisamente urtando una Hyundai i20 Active che era ferma in sosta.

La donna che guidava l’auto ha riportato una frattura al mignolo della mano sinistra ma non è stato richiesto l’intervento del 118 e non sono state avvisate neanche le forze dell’ordine.

Entrambe i conducenti hanno atteso l’arrivo dei rispettivi carri attrezzi perchè i veicoli non potevano essere spostati e bisognava liberare la strada sbarrata dalle vetture al centro della carreggiata. Ingenti i danni ai due mezzi.

La dinamica dell’incidente è stata ricostruita dal ragazzo che ha visto piombare l’Audi sulla sua vettura dal balcone di una delle case di fronte la strada.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin