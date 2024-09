Un’intervista del musicista milazzese Fabio Sodano su Radio Rai Uno nella trasmissione “Il Mangiadischi“, programma musicale in onda all’ora di pranzo, che celebra con leggerezza e ironia la cultura del disco e del cibo.

Marcella Sullo e Duccio Pasqua sono due appassionati fruitori e divulgatori di musica, nonché instancabili cercatori di nuovi dischi da ascoltare e di delizie gastronomiche da degustare. Ogni giorno scelgono tematiche da affrontare e sviluppare con canzoni, racconti, aneddoti e con gli imprescindibili messaggi degli ascoltatori, coinvolti con sondaggi e domande in diretta.

«Un musicista – dicono i conduttori durante l’intervista – a cui vogliano molto bene e che è reduce da un’estate piena di impegni»

«In realtà per me – aggiunge Fabio Sodano – è stato un anno molto importante cominciato con la collaborazione per la registrazione delle musiche delle spettacolo di Simone Cristicchi e che mi ha visto anche come componente solista dell’AlkantaraMediOrchestra con cui abbiamo affrontato un tour insieme a due grandi nomi di spicco del Jazz internazionale come lo straordinario fisarmonicista, pianista di origini sarde Antonello Salis e il saxofonista norvegese Karl Seglem»

Fabio Sodano ha colto l’occasione per parlare anche del suo progetto discografico che uscirà e novembre per le edizioni Trichorus così come della sua partecipazione alla notte della taranta con Antonio Smiriglia e della sua Milazzo citando anche l’associazione “Città Invisibili” che presenterà nei prossimi mesi il libro “Storie di straordinaria fonia” che racconta la storia della RCA e della discografia italiana attraverso un suo protagonista, Foffo Bianchi, che per l’occasione sarà presente a Milazzo insieme al conduttore e autore di radio RAIuno Duccio Pasqua.

ASCOLTA DAL MIN. 18: https://www.raiplaysound.it/audio/2024/09/Il-Mangiadischi-del-13092024-0bf9dbdd-0707-41ab-b331-29601ae142a2.html

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin