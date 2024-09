Tutti i ragazzi presenti nell’Aula Magna indossavano una maglietta bianca con la foto di Peppe e la scritta 444. Numero che lui utilizzava per accompagnare il suo nome sui social. E che è quello degli angeli. Simboleggia, infatti, la loro presenza.

Toccanti anche le parole del preside Bruno Castrovinci che ha consegnato personalmente alla famiglia l’attestato a nome della classe 4 Mcm. «Era – ha ricordato – un alunno solare e generoso strappato tragicamente alla vita. I suoi compagni, così come tutti i suoi amici, conservano il ricordo di un ragazzo sempre disponibile e vicino ai cuori di tutti»

Un attestato che sa di diploma, anche se Peppe444 il suo tanto desiderato diploma non è riuscito a conquistarlo. Lo scorso giugno, in una domenica mattina, un terribile incidente ha spezzato la sua vita. Ieri nell’Aula Magna dell’istituto Majorana di Milazzo, la scuola che frequentava, professori e compagni insieme al dirigente scolastico hanno voluto rendere omaggio a Giuseppe Carauddo donando alla famiglia un attestato. Un simbolo dell’affetto che oltre 1500 ragazzi hanno voluto dimostrare alla mamma e al papà. Giuseppe aveva 16 anni, viveva a Pace del Mela, ed è morto mentre alle 6 del mattino stava andando a lavorare.

L’istituto Majorana ricorda Peppe444, il 16enne morto in un incidente. Il “diploma” alla famiglia

