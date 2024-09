Il Centro Commerciale Naturale (CCN) di Milazzo organizza un incontro rivolto a tutti i titolari delle attività commerciali della città. L’appuntamento è per domenica 22 settembre alle 9.30 a

D’Amico. L’evento rappresenta un’opportunità per avviare un dialogo costruttivo sulla situazione attuale del commercio a Milazzo e discutere insieme le possibili strategie per il rilancio e la valorizzazione del centro cittadino. Durante l’incontro saranno presentati progetti e iniziative che il CCN intende realizzare nei prossimi mesi per rafforzare la rete commerciale locale.



Gli organizzatori dell’iniziativa credono fermamente che il successo di qualsiasi progetto dipenda dalla condivisione degli intenti e dalla creazione di una rete che metta in connessione tutte le attività commerciali della città. L’obiettivo è creare un supporto reale e concreto per tutti gli operatori dei vari settori del commercio, qualcosa che finora è mancato nella nostra città.

«Tutti i commercianti – dice il presidente Giuseppe Amendolia – sono invitati a partecipare e a contribuire attivamente alla discussione. La loro presenza sarà fondamentale per costruire una visione condivisa e dare nuova linfa al commercio locale».



Per ragioni organizzative, è richiesta la registrazione all’evento tramite il form presente sul sito www.ccnmilazzo.it

