I ragazzi del Presidente Giambò hanno già disputato la prima amichevole stagionale a Capo d’Orlando con l’Orlandina Basket mentre già in programma ulteriori due impegni il 15 settembre a Milazzo con il Barcellona Basket ed il 21 settembre a Catania con la Siaz Piazza Armerina. Venerdì 13 settembre, alle 19, al Parco Corolla la presentazione ufficiale della squadra .

Iniziata ufficialmente la stagione sportiva della Svincolati Milazzo che è nel pieno della preparazione pre-campionato. La compagine milazzese che disputerà il campionato di Serie B Interregionale, esordio il 29 settembre a Rende, sta svolgendo da due settimane intense sedute di allenamento. Agli ordini di Coach Priulla e del suo staff, formato dagli assistenti Ferlisi, Marisi e dal preparatore fisico Gilotti, la Svincolati si allena con molto entusiasmo.Un organico molto rinnovato quello dei mamertini che puntano a ben figurare in un torneo che si preannuncia molto tosto.

