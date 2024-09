Definito anche per quest’anno scolastico il servizio di refezione nelle scuole comunali. L’avvio è previsto lunedì 7 ottobre. Vi saranno delle novità organizzative legate all’iscrizione, alla prenotazione ed al pagamento dei pasti. Infatti il Comune ha deciso di attivare un nuovo sistema informatico, che consentirà di gestire in modalità integrata l’iscrizione ai servizi, la prenotazione del pasto, i pagamenti online, lo scarico della certificazione 730, le comunicazioni mediante un portale Web multilingua e un APP per Smartphone.

Le famiglie dovranno pertanto necessariamente pre-iscrivere i propri figli al servizio mensa. La domanda di iscrizione è obbligatoria per tutti. Coloro che non risulteranno iscritti non potranno accedere ai servizi.

Già da oggi è possibile procedere attraverso il nuovo Portale Iscrizioni Online, raggiungibile accedendo al link https://www4.eticasoluzioni.com/milazzoportalegen

La contribuzione a carico dell’utenza è differenziata in base al reddito risultante dall’ISEE del nucleo familiare. Sino a 5 mila euro il costo per singolo pasto sarà di 2 euro (1,80 per altri figli), da 5000 a 12.000 euro salirà a 3,05 euro (2,80 per gli altri figli), mentre oltre i 12.000 euro di Isee, saà di euro 4,15 (3,80 per altri figli). Il pagamento dovrà essere anticipato. I pasti sono automaticamente prenotati ogni giorno e in caso di mancata fruizione dovranno essere disdetti. In caso di morosità maturata nel corso dell’anno scolastico superiore a 3 pasti il servizio di ristorazione sarà immediatamente sospeso d’ufficio e potrà essere riattivato mediante pagamento del debito e accredito di una congrua ricarica. Eventuali menù e diete speciali per motivi etici, religiosi, culturali o per filosofia di vita, devono essere allegati nella sezione preposta del portale dedicato e comunicati alla scuola.

«Tante novità – ha detto l’assessore alla pubblica istruzione Lydia Russo – e per questo abbiamo deciso di promuovere un incontro con le famiglie prima dell’avvio del servizio per informarli sul funzionamento, sul sistema di monitoraggio e funzione dei pasti. L’incontro, al quale parteciperanno anche i referenti dei plessi e i genitori componenti la Commissione mensa, si terrà venerdì 20 settembre nella sala giunta del palazzo municipale».

