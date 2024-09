Milazzo, salta per la seconda volta la Notte Bianca. Il rinvio per avverse condizioni meteo

Milazzo, salta per la seconda volta la Notte Bianca. Il rinvio per avverse condizioni meteo

Salta la “Notte Bianca” a Milazzo. A causa delle avverse condizioni meteo previste per venerdì 13 settembre, l’amministrazione comunale ha deciso di rinviare l’iniziativa a data da destinarsi. L’iniziativa che, dopo il rinvio di luglio, doveva chiudere l’estate milazzese aveva in programma la partecipazione straordinaria dei “Soldi Spicci”, oltre ad altri momenti di intrattenimento, Dj-set ed animazione per bambini.

Il primo rinvio era stato deciso in segno di lutto per il milazzese ventiseienne Alessandro Scalzo morto in un incidente stradale sull’asse viario.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin