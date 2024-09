Dopo due anni il Capitano di Fregata Luca Torcigliani lascia Milazzo per andare ad occupare un incarico prestigioso alla Capitaneria di Porto di Ancona, comandata dal milazzese Vincenzo Vitale. Al suo posto arriva il parigrado Alessandro Sarro. La cerimonia ufficiale per il passaggio di consegne è prevista venerdì 13 settembre, alle 10, davanti la statua di Luigi Rizzo, in Marina Garibaldi.

«Sono stati due anni di lavoro intensi e impegnativi – ha detto Torcigliani durante l’incontro con i giornalisti – vado via portando con me un bagaglio di esperienza sicuramente costruttiva». Tra le emergenze che Torcigliani ha dovuto affrontare in questi di attività a Milazzo ci sono state i due recenti decessi per annegamento nelle acque di Ponente, il turista scomparso in mare e poi ritrovato al Capo, e le operazioni di disincaglio e il successivo trasferimento della motonave “Lider Prestij”, arenatasi sulla costa di Rometta Marea lo scorso novembre.

Per Alessandro Sarro, invece, dopo dieci anni da ufficiale alle relazioni esterne, di cui sei come comandante in seconda, lascia la Capitaneria di Porto di Viareggio.. «Sono qui già da qualche giorno – dice – e ho avuto modo di trovare un gruppo di lavoro ben strutturato e coeso. Milazzo ha un comparto turistico molto importante visto la presenza delle Isole Eolie. Sono pronto a cominciare questa nuova esperienza».

La cerimonia di venerdì si svolgerà davanti a tutte le autorità civili e militari delle città.

