Milazzo, una commissione d’indagine per il depuratore. La mozione del consigliere Maisano

Una Commissione di indagine sul funzionamento del Depuratore Comunale. E’ la richiesta fatta dal consigliere di minoranza del Comune di Milazzo Damiano Maisano tramite una mozione presentata oggi. La richiesta ai sensi dell’art. 19 dello Statuto Comunale e dell’art.13 comma 3 del Regolamento Comunale arriva dopo che ieri è esplosa la polemica tra l’amministrazione comunale e due cittadini che hanno pubblicato sui social un video ipotizzando il cattivo funzionamento del depuratore di Milazzo.

Il consigliere Maisano chiede alla maggioranza del consiglio comunale di istituire una commissione che dovrebbe avere la durata di un anno e fare chiarezza sia sul funzionamento dell’impianto di contrada Fossazzo che – scrive l’esponente di “Sud chiama Nord”, “ ad oggi è sottodimensionato per soddisfare le esigenze della nostra città specialmente nei periodi estivi”, sia “sui ritardi ritardi intollerabili che frenano l’appalto della seconda linea del depuratore ritenuta indispensabile per soddisfare le esigenze dei cittadini e dei turisti che nel periodo estivo si riversano sul territorio milazzese”. Maisano fa anche riferimento ad alcune segnalazioni di cittadini riguardo problematiche che potrebbero essere legate all’impianto e ritiene pertanto che “ è un diritto di tutti i cittadini potersi avvalere su riscontri documentati che attestano il buon funzionamento del nostro depuratore comunale”.

Ieri, dopo la pubblicazione del video, immediata è stata la smentita da parte dell’amministrazione comunale che ha precisato che “non corrisponde assolutamente a vero quanto si afferma in quel video. Le riprese non riguardano i punti di uscita del depuratore e inoltre il materiale ripreso non proviene dall’impianto di contrada Fossazzo.

