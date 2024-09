A distanza di pochi mesi dalla sua costituzione, il gruppo comunale volontari di Protezione Civile Milazzo è stato iscritto nell’elenco territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Siciliana. A darne notizia all’assessore Francesco Coppolino è stato il dirigente generale Salvo Cocina che ha fatto trasmettere al Comune di Milazzo il decreto.



«Un riconoscimento che premia il lavoro dell’amministrazione – ha detto Coppolino – in un settore importante al quale ho creduto sin dal mio insediamento. Il gruppo comunale dei volontari di Protezione civile è una figura diversa dalle normali associazioni. I volontari infatti sono alle “dipendenze” del sindaco, massima autorità comunale di Protezione civile. Ciò comporta diversi vantaggi, tra cui il fatto di poter contare su una struttura in grado di offrire loro il supporto tecnico-organizzativo, l’addestramento continuo, nella gestione di una materia alquanto complessa. L’obiettivo è quello di rendere sempre più efficace il Servizio comunale di Protezione civile, al fine di garantire alla cittadinanza un valido riferimento nelle diverse fasi emergenziali».



Il gruppo si compone di ventisei volontari, anche se tale organico è destinato ad allargarsi visto l’interesse che sta riscontrando. «Sono fiero di questo gruppo, che può contare su una composizione varia di professionisti, ingegneri, ex delle forze armate e anche giovani alla loro prima esperienza – prosegue l’esponente della giunta Midili -. Non è stato semplice arrivare a questo punto ma grazie alla collaborazione e agli uffici preposti, siamo riusciti a partire. Un grazie al dirigente Villari e alla responsabile del servizio, architetto Prestipino». Ma un ringraziamento particolare vorrei farlo al responsabile regionale di Protezione civile per la provincia di Messina, Bruno Manfrè che in questi mesi ci ha supportati costantemente»

