Cominciato il trasloco del Commissariato di Polizia di Milazzo. Dopo il primo rinvio di giugno, alle prime ore del mattino di oggi ha preso il via lo spostamento del materiale carteceo, e nei prossimi giorni degli arredi, nella nuova sede di San Filippo del Mela. Con molta probabilità da lunedì gli uffici della Polizia di Stato saranno operativi nel piccolo comune tirrenico guidato da Gianni Pino. La città del Capo resterà così senza commissariato tra il silenzio di molti.

Una soluzione “temporanea”, dicono, che non solo lascia senza parole ma che sa anche di beffa. Perché l’obiettivo per poter riportare il commissariato a Milazzo è quello di fare un ingente investimento per ristrutturare palazzo Magnisi di via Cumbo Borgia, bene confiscato lo scorso anno. Per farlo occorrerà stilare una progettazione esecutiva e attingere alle linee di finanziamento previste per il potenziamento delle caserme. Ma, a conti fatti, i tempi per la realizzazione di un progetto di questo tipo sono lunghi. E una città come Milazzo non può restare per così tanto tempo con un controllo delle forze dell’ordine “a distanza”.

PERCHE’ IL TRASFERIMENTO. L’immobile di via Francesco Crispi, nella centralissima Marina Garibaldi, che ha sempre ospitato la Polizia di Stato, verrà demolito dal Comune per realizzare un centro servizi turistico finanziato con fondi del Pnrr. La struttura sarà collegata al palazzo municipale. Il progetto è stato redatto dallo studio di architettura Bartolo Doria.

LE SOLUZIONI BOCCIATE. Inutili i tentativi dell’amministrazione Midili per evitare il trasferimento in un altro comune. Tutti gli immobili proposti a Milazzo, dall’ex convento dei Cappuccini, alla Badia, all’ex scuola Zirilli, non sono stati ritenuti idonei dalla Questura. L’unica soluzione presa in considerazione lo scorso settembre è stata proprio quella di San Filippo del Mela. Ed inascoltate sono state le proteste dal sindacato di polizia Coisp che fin da subito ha manifestato il proprio disappunto criticandone apertamente forma e merito, dei consiglieri di minoranza e del Movimento 5 Stelle.

DUE SEDI PER IL NUOVO COMMISSARIATO. A San Filippo del Mela gli uffici saranno divisi in due sedi: quella centrale nell’edificio che fino a qualche mese fa ospitava la Polizia Locale e la Pro Loco l’altra, a poche centinaia di metri di distanza, dove verranno allestiti l’Ufficio Denunce e lo sportello per il rilascio del passaporto.

Nel porto di Milazzo, invece, sarà aperto in un locale dell’Autorità portuale l’Ufficio di Frontiera.

