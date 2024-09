A pochi giorni dalla fine della stagione estiva si apre una nuova polemica tra i cittadini e l’amministrazione comunale. Dopo quella che ha visto protagonista il signor Pietro Melchiorre Munafò che ha criticato la pulizia della spiaggia di Milazzo mettendola a confronto con quella di Avola scatenando l’ira del sindaco Pippo Midili, adesso una nuova discussione si è aperta tra l’amministrazione comunale e una cittadina milazzese che oggi ha diffuso sui social un video ipotizzando il cattivo funzionamento del depuratore di Milazzo.

Il video, pubblicato su Facebook e in cui vengono mostrati con l’aiuto di un retino i rifiuti che si trovano sul fondale marino all’altezza del depuratore di Ponente, è accompagnato dal commento: «MALADEPURAZIONE Abbiamo trovato una discarica di materiale, inquinante e letale per la fauna marina, nel nostro mare di ponente – altezza uscita asse viario. Quanto ancora durerà questa incuria?»

Immediata la smentita da parte dell’amministrazione comunale: «Con riferimento ad un video apparso su Fb riconducibile ad una persona identificabile che fa riferimento al depuratore di Milazzo come se questi scaricasse direttamente a mare senza trattare i reflui, l’amministrazione comunale chiarisce che “non corrisponde assolutamente a vero quanto si afferma in quel video. Le riprese non riguardano i punti di uscita del depuratore e inoltre il materiale ripreso non proviene dall’impianto di contrada Fossazzo.

Pertanto nella giornata di domani procederemo con i nostri legali a tutelare l’immagine della città e dell’impianto di depurazione nelle dovute sedi»

IL VIDEO:

