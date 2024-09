VIDEO INTERVISTA. Più di cinquanta discipline differenti, settantacinque società sportive per un’area interessata di oltre 12.000 metri quadrati. Ad un mese dall’evento il Movimento Sportivi Milazzesi, presieduto da Gianluca Venuti, presenta la quarta edizione della giornata di Educazione allo Sport in programma per il 6 ottobre. La macchina organizzativa è partita a pieno ritmo. Sono oltre venti i componenti del movimento mamertino che ormai da settimane lavorano senza sosta per fare in modo che tutto sia perfetto.

La manifestazione sportiva che ritorna a Milazzo dopo sei anni di stop, negli anni scorsi ha portato in città diciannovemila visitatori provenienti da tutto il comprensorio. E quest’anno promette di conquistare l’attenzione di ancora più persone con uno spazio più ampio, più discipline e più società sportive provenienti anche da Messina e dall’hinterland.

LE DUE GIORNATE. Questa edizione prevede due giornate. La prima in programma è prevista il 5 ottobre quando si svolgerà al Teatro Trifiletti (dalle 17 alle 20) un talk show dedicato a diverse tematiche sportive con ospiti provenienti da diverse parti d’Italia e locali.

Ad alterarsi al microfono di Oggi Milazzo ci sono Gianluca Venuti, il campione italiano di salto in lungo Antonio Trio che oltre ad essere testimonial dell’evento per il 6 ottobre ha acquistato il manto erboso che verrà sistemato nell’area dell’atletica, Francesca Mancuso, Michelangelo Picciolo, Cristina Faranda e Francesco Russo.



LO SCOPO DELL’INIZIATIVA. Scopo dell’iniziativa è quello di avvicinare i ragazzi al mondo dello sport offrendo la possibilità di scegliere tra tutte le discipline presenti sul territorio. Ogni società sportiva, infatti, avrà modo di far conoscere e far provare le proprie attività. Ma nelle parole dei componenti del Movimento emerge anche quando lo sport sia un modello di vita. Slogan stampato a caratteri cubitali nelle magliette che gli sportivi milazzesi indosseranno il giorno dell’evento.



GLI IMPIANTI SPORTIVI. Non dimentichiamo che il Movimento nasce dieci anni fa anche con l’intento di mettere in evidenza quanto Milazzo abbia bisogno di impianti sportivi adeguati. Un problema che, purtroppo, in città continua a sollevare notevoli polemiche. E che sarà oggetto di discussione durante la due giorni di ottobre e successivamente.



IL PRESIDENTE VENUTI. «”Educazione allo Sport” – precisa Venuti – è un’iniziativa che viene realizzata grazie al contributo di tutti. Per questo ringrazio tutti i componenti del movimento e chi ci supporta dall’esterno fornendo un’azione di supporto nelle varie modalità e il Comune di Milazzo che compartecipa all’evento grazie al lavoro dell’assessorato allo sport guidato da Antonio Nicosia. L’organizzazione di questa giornata è veramente molto impegnativa. Ogni sua edizione è stata un successo grazie al grande lavoro di squadra che portiamo avanti. Il nostro intento è quello di dare a tutte le società sportive cittadine (e non) l’opportunità di far conoscere le diverse attività sportive. E nello stesso tempo dare ai ragazzi la possibilità di scegliere una disciplina e accostarsi al mondo dello sport in maniera continua e strutturata».

Il montaggio della video intervista è stato realizzato da ALESSIA GIUNTA

GUARDA LA VIDEO INTERVISTA

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin