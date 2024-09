Una nuova sede per l’Inter Club Milazzo. I nuovi locali del Sacro Cuore dedicati a Javier Zanetti, storico capitano neroazzurro e attuale vice presidente dell’Inter e a Marina Russo tifosa prematuramente scomparsa, verranno inaugurati domani domenica 8 settembre, alle 19.30.

La nuova sede, che cambia completamente look rispetto alla precedente, viene inaugurata in coincidenza del ventesimo scudetto dell’Inter conquistato la scorsa stagione calcistica e che ha portato in casa neroazzurra le due stelle. E rappresenta soprattutto un riconoscimento ai cinquecento soci che hanno reso il club uno dei più attivi in Sicilia.

La storica tifoseria milazzese, infatti, che quest’anno festeggia quindici anni di attività sul territorio, è una delle più imponenti della provincia di Messina.

Intanto per la giornata di domani si vocifera la presenza di un ex calciatore neroazzurro, protagonista del 2010, anno in cui l’Inter ha vinto il triplete.

