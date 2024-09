L’estate milazzese si chiuderà venerdì 13 settembre con la Notte Bianca. Un evento atteso dopo il forzato rinvio di luglio. Sarà l’ultimo appuntamento delle manifestazioni estive, visto il rinvio dello spettacolo di Frassica e Haber e vedrà la partecipazione straordinaria dei “Soldi Spicci”, oltre ad altri momenti di intrattenimento, Dj-set ed animazione per bambini.



Con questa iniziativa si concluderà anche l’esperimento isola pedonale estiva. Questa settimana è prevista solo sabato 7 settembre, la chiusura al traffico del centro cittadino infatti non sarà più nei giorni di venerdì, sabato e domenica, mentre la prossima solo venerdì 13, quando l’amministrazione promuoverà la “Notte bianca”.

In questo fine settimana, invece, è in programma “La notte degli artisti” promossa dall’associazione dei commercianti “Milazzo in Centro” nelle aree di piano Baele, piazza Caio Duilio e un tratto di via C Borgia.

L’amministrazione invece proporrà in Marina Garibaldi il Mercatino dell’artigianato e dell’hobbystica con la presenza di cinquanta espositori provenienti dal territorio che offriranno ai visitatori una vasta gamma di creazioni artigianali uniche e oggetti vintage.

«Un appuntamento – ha detto l’assessore alle Attività produttive Angelo Maimone che assieme al Mercato del Cibo Sano, che tornerà in questo mese di settembre, domenica 15 e domenica 22, ha sin dal primo momento riscontrato il gradimento dei cittadini»

SERVIZIO BUS NAVETTA. Nelle due giornate previste di isola pedonale (sabato 7 e venerdì 13) sarà operativo sempre il servizio di bus navetta gratuito con delle “circolari” ponente e levante sino al centro cittadino con con partenza da ex Gobba del Cammello e piazza 25 Aprile.

