Sabato 31 agosto a Terrasini si è conclusa la settima tappa dal circuito GP Sicilia open Water 2024 (per la prima volta Terrasini ospitava una gara di nuoto in acque libere). Quattro gli atleti della compagine milazzese Asd Swimblu al via (Simone Scibilia, Gianluca Venuti, Cristina Faranda, Francesco Arcanà).

Le due gare sono state combattute ed altrettanto impegnative in considerazione del vento teso che ha reso tutto più interessante. La bellezza del luogo ha fatto il resto.

I RISULTATI per la 5 km disputatasi al mattino, per ciò che concerne la categoria degli agonisti, Lauricella ha chiuso al primo posto in 58’04″22, nelle prime posizioni solo Juniores con Tiziano Tripodi per la Mimmo Ferrito, secondo Simone Capostagno La Fenice, giocandosi tutto allo sprint finale. Primo degli Assoluti Manfredi Cusimano, seguito da Andrea Di Piazza, primo dei ragazzi entrambi per la Mimmo Ferrito. Tra la compagine femminile, Federica Sirchia per la Mimmo Ferrito categoria Assoluti davanti a Gaia Piccione per La Fenice prima tra le Juniores ed Emilia Rappa per la Mimmo Ferrito. Tra le ragazze, prima Isabella Roccaro La Fenice.

Master, primo posto va ad Alessandro Mollica per La Meridiana Sport seguito da Luca Salati per l’Amatori Prato e Daniele Enriquez CUS Palermo.

Per le donne vince Laura Nuti Amatori Prato, seguita da Isabella Toti Amatori Prato, terza Vittoria Rosciglione Mimmo Ferrito.

Sempre per la 5 km l’atleta Cristina Faranda conclude al quarto posto di categoria unitamente all’ottimo piazzamento del mamertino Simone Scibilia che conclude 7 assoluto e secondo di categoria M45 difendendo, entrambi, i colori della Swimblu.

Al pomeriggio si è disputato il miglio marino con il vento in deciso rinforzo che ha reso la gara ancora più difficoltosa. Tra gli agonisti , il primo “Memorial Peppino Impastato” va all’atleta Giacomo Giaconia e primo dei Juniores per l’unime, davanti a Simone Adragna per la Mimmo Ferrito e primo tra i ragazzi Filippo Schifano sempre Mimmo Ferrito.

Il primo assoluto è Tancredi Cusimano polisportiva Trirock), mentre il primo posto per gli esordienti a Marco Di Martino per la Mimmo Ferrito.

Tra le donne, Federica Sirchia che fa la doppietta dopo la vittoria del Mattino, Maria Manni seconda e prima Juniores e Emilia Rappa terza. La prima della cat ragazze è stata Isabella Roccaro per La Fenice, mentre la prima esordiente A è stat Bianca Sardisco per la Mimmo Ferrito.

Tra i master vince Ignazio Rizzo per la Mimmo Ferrito, davanti ad Andrea Cucè per la Idra Altair e Simone Scibilia per la Swimnlu che Vince anche la categoria (M45).

Gianluca Venuti si posiziona primo di categoria (M50) e nono assoluto.

Tra le donne vince Maria Messina della Nuoto Catania seguita da Sandra Saitta dell Trirock e Vittoria Rosciglione.

Soddisfazione per i dirigenti della Swimblu che stanno prepareranno al meglio per il finale di stagione del Gp Sicilia Open Water 2024.

