Ultima settimana di attività per il “Parco divertimenti” allestito in Marina Garibaldi da una società privata. Il titolare delle giostre e degli altri giochi, Yuri Pasotto ha deciso in collaborazione col Comune, assessorati ai servizi sociali e alle politiche giovanili, di promuovere domani, 3 settembre, un pomeriggio free per i bambini milazzesi che dalle 18 alle 21 potranno fruire gratuitamente dei giochi, alternandosi con i coetanei.

«Un momento di gioia per tutti i nostri piccoli concittadini – ha affermato l’assessore Francesco Coppolino, che ha curato l’iniziativa assieme alla collega Natascia Fazzeri e all’esperto Pietro Formica – e ringraziamo per la disponibilità il gestore che si è dimostrato sensibilità ad accogliere in questa giornata, in maniera gratuita, i bambini, anche coloro che hanno bisogno di vivere qualche ora col sorriso, all’insegna del piacevole divertimento»

