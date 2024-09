Riceviamo e pubblichiamo la lettera della signora Laura che scrive alla nostra redazione per raccontare un grave episodio successo a Milazzo. Fatta la premessa che l’amica della signora ha parcheggiato in una via dove è vietato l’accesso ai non autorizzati (e quindi il parcheggio) quanto raccontato è gravissimo. E soprattutto da denunciare.

Cosa che, in questo caso, non è stato purtroppo ancora fatto dalla diretta interessata. Non basta portare questi fatti a conoscenza dell’opinione pubblica. E’ importante, ma non basta. Vanno denunciati in modo da consentire alle forze dell’ordine di indagare su quanto accaduto, come peraltro la signora Laura chiede nel testo che pubblichiamo.

Di seguito la lettera scritta dall’amica della protagonista della vicenda

LA LETTERA. Desidero segnalare un grave episodio avvenuto domenica scorsa in via Nettuno, Tono di Milazzo, che ha colpito una persona a me cara e che ritengo rappresenti un serio campanello d’allarme per la nostra comunità.

Dopo una lunga giornata di lavoro, la mia amica ha deciso di parcheggiare nella via del Tono per concedersi un breve momento di relax in spiaggia. Sebbene non risieda nel quartiere del Tono, ma in un’altra zona di Milazzo, questo non può in alcun modo giustificare il presunto atto vandalico subito. Al suo ritorno, infatti, ha trovato una delle gomme della sua auto (a quanto pare) tagliata intenzionalmente. Un gesto che non solo le ha causato un enorme disagio, ma che sembrerebbe un chiaro atto intimidatorio, punibile per legge.

Ciò che rende l’accaduto ancora più preoccupante è il fatto che viviamo in una comunità dove tali azioni dovrebbero essere inconcepibili, indipendentemente dalla zona di residenza.

La vicenda solleva serie domande sulla sicurezza dei cittadini e sulla convivenza civile a Milazzo.

È inaccettabile subire un trattamento del genere. Mi auguro che la tua testata possa dare visibilità alla mia segnalazione, affinché episodi del genere non vengano ignorati o sottovalutati, e inoltre chi si rende responsabile di tali atti venga identificato e perseguito secondo le norme di legge.

Laura (lettera firmata)

