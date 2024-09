Stasera, alle 19,45, è prevista la processione del patrono di Milazzo Santo Stefano Protomartire. I festeggiamenti cominceranno alle 18,30 con la celebrazione eucaristica solenne alla presenza dell’arcivescovo di Messina Giovanni Accolla e del parroco don Giuseppe Currò.

Il percorso del corteo religioso interesserà il centro cittadino con divieti istituiti dal comando di polizia locale. Le strade saranno interdette alla viabilità durante il passaggio del santo e in molte vie è istituito il divieto di sosta con rimozione dei mezzi posteggiati.

La processione interesserà le seguenti vie: piazza Duomo, via C. Borgia, via C. Colombo, piazza Roma, via B. Pistorio, piazza S. Papino, via Volturno, via Gaeta, via Calatafimi, via Marsala, via Risorgimento, piazza Europa, via col. Bertè, via T. Minniti, via dei Mille, via L. Rizzo, via F. Crispi, sosta davanti al Palazzo Municipale e Atto di Affidamento della Città da parte del Sindaco, lungomare Garibaldi, via G. Medici, Piano Baele, via C. Borgia, piazza Duomo.

In queste strade circolazione sospesa.

LA NAVETTA. Confermato anche che per la processione di Santo Stefano di stasera il servizio navette con minibus. Partenza da ex Gobba del Cammello mentre dal Lido La Fenice sarà disponibile il trenino turistico.

