Concerti in piazza, oggi e domani servizio bus navetta. Nuova fermata prevista in piano Baele

Stasera in piazza è in programma il concerto di Paolo Belli. Domani quello di Arisa.

In queste due serate dalle 19.30 saranno attive le circolari ponente e levante per il servizio diretto all’isola pedonale con partenza da ex Gobba del Cammello e piazza 25 Aprile.

LA NUOVA FERMATA. A differenza delle altre settimane, per la concomitanza dei concerti previsti in marina Garibaldi di Paolo Belli (stasera) e Arisa (domani), in ossequio alle disposizioni di sicurezza, la fermata sarà prevista in Piano Baele. Tali disposizioni infatti prevedono l’accesso all’area degli spettacoli solo da via Francesco Crispi e da via Medici.



IL TRENINO. Disponibile sempre a partire dalle 19,30 il servizio offerto dal trenino turistico che partirà dal lido La Fenice per giungere sempre a Piano Baele.



Al termine dei concerti sarà nuovamente disponibile sempre da piano Baele il servizio per il rientro alle aree di parcheggio.



NO AI DRONI. Si rammenta altresì che in osservanza alle disposizioni nazionali non è consentito il sorvolo di droni sull’area pedonale e nella zona degli spettacoli. L’inosservanza prevede una sanzione pecuniaria e l’arresto sino a tre mesi.

