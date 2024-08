Next

Next

All’epoca non esisteva ancora l’attuale Chiesa Madre che verrà aperta e benedetta solamente nel Dicembre 1953, e la Chiesa di San Giacomo fungeva da Chiesa Madre di Milazzo.

Una curiosità , solo un occhio attento noterà che fra le immagini esposte si trova una cartolina edita su iniziativa dell’allora Arciprete Monsignor Domenico Cernuto, usata come immaginetta (vedi foto) realizzata alla fine degli anni 40, che raffigura la statua di Santo Stefano all’interno della Chiesa di San Giacomo.

Una vetrina interamente dedicata a Santo Stefano. Da Gioia Giocattoli in Via Colonnello Bertè saranno esposti tutti i santini ed le immaginette sacre raffiguranti il Santo Patrono di Milazzo, dai più antichi a quelli più recenti.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

wpDiscuz

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.