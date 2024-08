Il Capitano Andrea Maria Ortolani lascia il Comando della Compagnia Carabinieri di Milazzo. Dopo quattro anni e mezzo di lavoro nella Città del Capo, è arrivato nel marzo del 2020 in piena emergenza Covid, per lui arriva un incarico di prestigio. Ortolani andrà a comandare la Compagnia di Palermo San Lorenzo.



Al suo posto, nelle prossime settimane, arriverà il capitano Alberto Del Basso.

Prima di insediarsi nella Città del Capo, a Roma è stato comandante del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Roma Trionfale. Non appena arrivato a Milazzo si è subito confrontato con la gestione del lockdown e il relativo rispetto delle regole imposte dalle restrizioni in una fetta di territorio vastissima visto che la Compagnia si occupa di diciasette comuni.

E’ riuscito, nel giro di poco tempo e con il suo immancabile sorriso e la sua disponibilità, ad instaurare un rapporto di grande collaborazione con le istituzioni locali. Parliamo di un territorio molto vasto che va da Rometta a Milazzo e che comprende anche l’arcipelago eoliano.

E’ riuscito a strutturare un sistema di controlli in strada, sia a Milazzo che nelle isole Eolie, che non solo ha portato a importanti risultati ma ha fatto sentire ovunque la presenza dell’Arma in maniera costante e discreta.

Il capitano Ortolani resterà anche nel cuore di moltissimi studenti milazzesi. Ha, infatti, avuto un ruolo importantissimo all’interno delle scuole cittadine dove abitualmente, nel corso di incontri organizzati durante l’anno scolastico, ha parlato agli studenti in maniera semplice e diretta di legalità, di una guida sicura ma anche cosa comporta l’abuso di alcool e soprattuto ha svelato le conseguenze dell’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

In questi anni di comando sono accaduti diversi diversi fatti di cronaca, tutti risolti.

Auguri di buon lavoro da parte della redazione di Oggi Milazzo e del direttore Rossana Franzone





Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin